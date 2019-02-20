Согласно данным на 16.30 среды, 703 кандидата в Азербайджане (619 - азербайджанский сектор; 84 - русский сектор) подтвердили свое электронное заявление на поступление в резидентуру.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, 74 кандидата сохранили свои заявления, но не подтвердили их, передает Day.Az.

Лица, не подтвердившие свои электроенные заявления, а также другие кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны подтвердить свои заявления до 21 февраля до 23.59.

Прием заявлений кандидатов для участия в приемных экзаменах осуществляется в онлайн-режиме. Для участия в экзамене кандидат создает "Личный кабинет" на странице ekabinet.dim.gov.az и, пройдя затем по соответствующей странице (http://eservices.dim.gov.az/erizerez/erize/?frm=egov ) интернет-сайта Центра, заполняет форму "Электронного заявления кандидата", после чего подтверждает ее. Лица, не подтвердившие заявление, к экзамену не допускаются.