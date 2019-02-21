В водных бассейнах Азербайджана впервые выявлены три новых вида пиявок. Об этом в четверг сказал Trend старший научный сотрудник Института зоологии, доктор наук по биологии Махир Гусейнов, передает Day.Az.

Это виды пиявок, относящиеся к классу "Erpobdellidae" - "Dina stschegolewi", "Dina lineata" и "Dina cf. Farsa".

Гусейнов отметил, что в Азербайджане до сих пор не изучена гирудофауна. "По данным, приведенным в литературе, до сих пор в ходе гидробиологических исследований в пресных водоемах Азербайджана были выявлены 15 видов, в Каспийском море - три вида пиявок. Наши исследования показывают, что на Южном Кавказе и в Северном Иране широко распространен вид "Dina stschegolewi". Полагаем, что модель его распространения связана с бассейнами рек Черного и Каспийского морей", - сказал он.