В пятницу, 16-го февраля, в Баку состоялось грандиозное открытие пятизвездочного отеля Theatrum и ресторана Tavada.



Отель располагается в самом сердце города, в двух шагах от главных туристических улиц, фешенебельных бакинских магазинов и ресторанов. Роскошь и красота внутренней отделки поразят гостей уже на входе. А профессиональный персонал подарит вам самые приятные и незабываемые ощущения.



Интерьер отеля выполнен с особым вкусом, коридоры украшены произведениями искусства, мягкие ковры делают ваши шаги бесшумными, а мягкие кровати в ваших комнатах заключат вас в свои теплые объятия, даря вам незабываемый отдых. Theatrum Hotel Baku полностью оправдывает свое название, погружая гостей в утонченную атмосферу, позволяя насладиться отдыхом и окружающей красотой, получая незабываемое удовольствие.



Трехэтажный отель состоит из 49 комнат, которые в свою очередь делятся на 4 типа: Standart, Superior, Deluxe и Junior.



Каждый номер отеля - стильный, элегантный и самое главное - удобный. Комнаты Junior как нельзя лучше подходят для семей, ведь помимо основной кровати, в комнате можно поставить до трех дополнительных, чтобы вся семья расположилась с удобством. В номерах Deluxe гости могут насладиться прекрасным видом из окна на самую оживленную часть азербайджанской столицы. Каждая комната оснащена всем самым необходимым для гостя.



Рядом с отелем расположился великолепный ресторан Tavada, который с нетерпением ждет всех гостей нашей столицы. Изысканные блюда, представленные в меню ресторана, сведут с ума любого гурмана. За чашкой настоящего азербайджанского чая с самыми изысканными сладостями вы забудете о своих заботах и погрузитесь в волшебный мир вкуса. Богатая кухня ресторана, лучшие бармены с их фирменными коктейлями, удобства высшего класса и атмосфера полной гармонии и спокойствия - все, что нужно для того, чтобы в ваших воспоминаниях остались самые теплые воспоминания о Баку и желание приехать сюда еще раз!



Возможности, которые предлагает своим гостям Theatrum Hotel Baku, уровень и профессионализм обслуживания позволяют заявить, что этот отель станет еще одной визитной карточкой азербайджанской столицы.

Желающие постоянно быть в курсе о новшествах и нововведениях ресторана "Tavada" могут подписаться на страницу заведения в социальных сетях "Facebook" и "Instagram":

Facebook: https://www.facebook.com/TavadaRestaurant/

Instagram: https://www.instagram.com/tavadabaku/

Номер для связи и резервации мест: (+994) 55 214 94 65

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