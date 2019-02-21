Госкомитет о разработке генплана Баку
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана планирует к марту определиться с компанией, которая поможет в разработке генерального плана Баку.
Об этом сказал в четверг Trend глава аппарата госкомитета Анар Гулиев, передает Day.Az.
По словам Гулиева, недавно завершился прием тендерных предложений в связи с разработкой генерального плана Баку.
Выбор компании, добавил он, займет несколько недель.
Гулиев добавил, что многие международные компании заинтересованы участвовать в тендере.
"Подготовка генплана таких больших городов, как Баку требует длительного времени. Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс", - сказал он.
Напомним, что в 2018 году для организации работ по подготовке генплана Баку госкомитет пригласил к сотрудничеству влиятельную консалтинговую компанию "Boston Consulting Group". Компания помогла подготовить концепцию развития Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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