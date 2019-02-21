Вчера в три часа ночи в поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана произошел пожар в электрическом щите на первом этаже здания № 8 жилого участка "Qurtuluş-93", сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az.

Были предприняты неотложные меры по спасению жильцов от огня, они были эвакуированы.

Пожар был потушен, пострадавших нет.

Во время эвакуации жильцов от дыма отравились четыре сотрудника пост-патрульной службы Абшеронского РУП - сержанты полиции Илькин Керимов, Эльмеддин Алиев, Бахруз Гейдарли и Кямиль Гасанов.

Сотрудники РУП были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медцентра, им была оказана первая медицинская помощь. В данный момент их состояние нормальное, они продолжают службу.

По факту проводится расследование.