В Азербайджане тело экскаваторщика нашли в реке - ФОТО
21 февраля 2019 12:53 135
Найдено тело экскаваторщика Вугара Гасымова, жителя Шабранского района, пропавшего седьмого февраля во время работ на реке Вельвелечай в Губинском районе Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД, передает Day.Az.
Совместно поисковые мероприятия, проводимые сотрудниками МЧС, полиции и ряда других структур, завершились сегодня.
Обнаруженное в реке тело Гасымова было передано по назначению.
Напомним, что водитель пропал без вести седьмого февраля в результате того, что во время работ, проводимых на реке, управляемый им экскаватор перевернулся.
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