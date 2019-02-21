Совместно поисковые мероприятия, проводимые сотрудниками МЧС, полиции и ряда других структур, завершились сегодня.

Обнаруженное в реке тело Гасымова было передано по назначению.

Напомним, что водитель пропал без вести седьмого февраля в результате того, что во время работ, проводимых на реке, управляемый им экскаватор перевернулся.