Через Азербайджан пытались перевезти десятки килограммов наркотиков - ФОТО - ВИДЕО
21 февраля 2019 14:21 123
Гражданин Украины Ивоняк Владимир Васильевич, транспортируя партию кишмиша из иранского города Малайер в Одессу на грузовом транспортном средстве марки "Renault", был задержан на Астаринском таможенном посту в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, передает Day.Az.
Был проведен таможенный осмотр транспортного средства, в ходе которого из его прицепа были выгружены упаковки с кишмишом. Далее проверку продолжила кинологическая служба, которая обнаружила 54 плоских квадратных свертка, в которых был обнаружен героин весом более 28 килограммов.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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