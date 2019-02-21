Гражданин Украины Ивоняк Владимир Васильевич, транспортируя партию кишмиша из иранского города Малайер в Одессу на грузовом транспортном средстве марки "Renault", был задержан на Астаринском таможенном посту в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, передает Day.Az.

Был проведен таможенный осмотр транспортного средства, в ходе которого из его прицепа были выгружены упаковки с кишмишом. Далее проверку продолжила кинологическая служба, которая обнаружила 54 плоских квадратных свертка, в которых был обнаружен героин весом более 28 килограммов.

По факту проводится расследование.