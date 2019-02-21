Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 марта проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по административным должностям групп AA, AB и AC, сообщает Trend в четверг со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

Экзамен пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Регистрация на экзамен продолжится до 15 марта 17:00.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать "личный кабинет" на сайте ГЭЦ. При создании "личного кабинета" также открывается денежный счет. После этого необходимо пройти регистрацию с помощью услуги "Онлайн-регистрация для участия в тестовом экзамене по приему на государственную службу".

В процессе регистрации информация о высшем образовании кандидата проверяется государственной электронной информационной системой "Студент-выпускник". При отсутствии информации о кандидате регистрация не осуществляется. В этом случае кандидат должен обратиться для включения информации о нем в систему "Студент-выпускник" в вуз, который он окончил. Кандидаты, обучавшиеся за рубежом, должны обратиться в связи с этим в ГЭЦ.