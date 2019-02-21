В Баку женщина попыталась избить судью и прокурора
21 февраля 2019 15:28 492
В Сабунчинском районном суде произошел инцидент.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Т.Сафарова применила физическое давление против председательствующего на судебном заседании судьи Сулеймана Агаева.
После выступления гособвинителя мать обвиняемого в краже О.Сафарова Т.Сафарова зашла в зал суда. Сначала она направилась к председательствующему на процессе судье и оказала физические давление на него, а затем и на прокурора. Контролеры вывели женщину из зала суда.
По информации, на данный момент в Сабунчинский районный суд вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что у Т.Сафаровой проблемы с психикой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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