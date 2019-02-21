В Азербайджане может открыться новый специализированный телеканал. Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг эксклюзивно Trend председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

По словам председатель Нацсовета, в последнее время в Азербайджане оправдала себя практика открытия специализированных телеканалов.

Магеррамли отметил, что в частности, открытие канала в области культуры, спортивного канала и новостных каналов привнесло новое веяние в телерадиопространство страны.

Магеррамли отметил, что в частности, открытие канала в области культуры, спортивного канала и новостных каналов привнесло новое веяние в телерадиопространство страны: "Поэтому Национальный совет телерадиовещания заинтересован в открытии таких телеканалов, в частности, новостных каналов, создании телеканалов, обладающих современной материально-технической базой, и использующих преимущества информационных технологий".

Отвечая на вопрос об обращениях, поступающих в Национальный совет телерадиовещания по открытию новых общереспубликанских телеканалов, Магеррамли добавил, что Real TV обратился с просьбой стать республиканским вещателем: "Мы рассмотрим это обращение, и в ближайшее время примем приемлемое решение".