Было бы хорошо, чтобы социальные сети использовались по назначению. Здесь недопустимы незаконные действия, оскорбление чести и достоинства, личности людей. Эти случаи уголовно преследуются. Для предотвращения подобных случаев могут быть внесены поправки в законодательство, в том числе в закон "О СМИ".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Он отметил, что является сторонником усиления общественного осуждения в этом вопросе: "Люди сами должны это понимать, общественное осуждение должно быть сильным. Журналисты должны быть активными. В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за оскорбление и клевету. Если поступит предложение, наказания могут ужесточиться. Но важно, чтобы общество реагировало. В этом вопросе у всех должна быть непримиримая позиция".