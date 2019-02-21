Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие экскурсионные направления отдыха российских туристов в государствах СНГ во Всемирный день экскурсовода (гида), 21 февраля, сообщает Day.Az.

Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан вошли в пятерку лучших стран для экскурсионного отдыха российских туристов в СНГ.

За Беларусь отдали 27% голосов, за Казахстан - 22%, за Азербайджан - 16% и за Узбекистан - 12%.

По данным ТурСтат, экскурсионный туризм в странах СНГ, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках, составляет более трех миллионов поездок и туров в год.

Рейтинг составлен по результатам исследования рынка экскурсионных туров и интернет-опроса.

В пятерку лучших в России для экскурсионного туризма входят Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Ярославская и Тульская области.