Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы пятью гражданами Шри-Ланки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Граждане Шри-Ланки были задержаны на погранзаставе в Билясуварском районе при попытке перейти в Иран.

Было установлено, что задержанные лица официально прибыли в Азербайджан рейсом Шарджа-Баку. В ходе допроса они рассказали, что хотели перейти через госграницу Азербайджана в Иран, а оттуда в Турцию.

В отношении нарушителей границы было возбуждено уголовное дело, в их отношении была принята мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.