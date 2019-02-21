С начала текущего года Гобустанское районное ветеринарное управление осуществляет профилактические меры по вакцинации и диагностическому обследованию в одном городе и 26 селах района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу, передает Day.Az.

В отдельных хозяйствах района от сибирской язвы уже вакцинированы 28 009 голов крупного рогатого скота, 635 голов однокопытного скота (лошадей, мулов, ослов), а также 2345 домашних собак от бешенства.

Также у 2235 голов крупного рогатого скота были взяты пробы крови на наличие бруцеллеза, проведены дезинфекционные и дезинсекционные работы на территории в 650 квадратных метров.

Эти мероприятия планируется завершить до конца февраля.

В рамках мероприятий проводятся просветительская работа, владельцы хозяйств информируются об острых инфекционных болезнях.

Согласно плану эпизоотических мер в Гобустанском районе будет проведена вакцинация домашней птицы.

В Госветслужбе добавили, что районные (городские) ветеринарные управления обеспечены ветеринарными препаратами, необходимыми принадлежностями и оборудованием.

В данный момент в республике стабильная эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням.