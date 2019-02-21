В Азербайджане задержали наркодиллера с крупной партией
21 февраля 2019 17:16 139
Сотрудники Исмаиллинского РУП обнаружили и изъяли из оборота до 1,5 килограмма марихуаны. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.
20 февраля сотрудники РУП задержали жителя села Галынчаг Исмаиллинского района Мазахира Азимова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Высушенная марихуана была найдена в доме и в строении в приусадебном участке во время обыска.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!