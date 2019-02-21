Сотрудники Исмаиллинского РУП обнаружили и изъяли из оборота до 1,5 килограмма марихуаны. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

20 февраля сотрудники РУП задержали жителя села Галынчаг Исмаиллинского района Мазахира Азимова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Высушенная марихуана была найдена в доме и в строении в приусадебном участке во время обыска.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.