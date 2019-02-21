Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) провели благотворительный концерт "Make Happy, Be Happy" ("Сделай счастливым других и будь счастлив!"), организованный при содействии студенческой молодежной организации вуза, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на вуз.

Перед началом концерта прошла благотворительная выставка-продажа книг, картин, а также сувениров и поделок, авторами которых стали сами студенты. Главными целями этого гуманитарного проекта, в котором приняли участие учащиеся не только БВШН, но и других вузов, стало привлечение внимания студенческой молодежи к нуждам детей, оставшихся без родительской опеки, и сбор средств для оказания им материальной поддержки.

Выступая перед началом концерта, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов высоко оценил социально значимый проект студентов, их готовность быть полезными обществу и стремление по зову сердца помочь обездоленным детям. По словам ректора, именно такие благотворительные инициативы формируют у молодого поколения понятия милосердия и доброты - качеств, традиционно присущих азербайджанскому народу.

Участниками прошедшего в Конгресс-холле концерта стали члены Музыкального клуба БВШН Зарифа Абдулова, Гюнель Гусейнли, Вюгар Гасанов, Орхан Саидов, Орхан Ализаде, Нулифер Аскерзаде и члены рэп-клуба вуза Фамиль Бабаев и Газанфар Газанфарли. Выступили на нем и гости мероприятия - студенты Азербайджанской национальной консерватории Фарид Гарагез и Али Алиев, молодые музыканты Сафа Эльдар и Рамиль Набран, а также танцевальная группа "Асса".