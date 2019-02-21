Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана внес ясность в вопрос высокой цены на ягнятину в стране. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что ранее в социальных сетях и ряде СМИ была распространена недостоверная информация и сделан намек на то, что импортированная в страну в 2018 году ягнятина была оформлена не по ценам в инвойсе, а по цифрам, "требуемым таможенными органами".

Как сообщили Trend в четверг в ГТК, таможенное оформление 350 килограммов ягнятины, импортированной в Азербайджан в прошлом году по цене 17.7 доллара за килограмм, было проведено по документам, представленным импортерами, и в документах, предъявленных таможенным органам, нет составляющих риск факторов

"Стоимость 350 кг ягнятины составила 6180 долларов США, и думать, что на основании этой цены таможенные органы совершили манипуляции, просто смешно. Что касается высокой цены мяса, то оно специально заказывается некоторыми ресторанами страны, и продается по высокой цене и на мировом рынке", - говорится в сообщении.

В ГТК заявили, что таможенная статистика по импортно-экспортным операциям проводится абсолютно прозрачно согласно законодательству.