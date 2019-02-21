Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана продлевает срок приема электронных заявлений на поступление в резидентуру до 23:59 28 февраля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным на 17:15 четверга, 853 кандидата в Азербайджане (739 - азербайджанский сектор; 114 - русский сектор) подтвердили свое электронное заявление на поступление в резидентуру.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, 41 кандидат не подтвердил свое заявление.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны подтвердить свои заявления до 28 февраля до 23.59.

Прием заявлений кандидатов для участия в приемных экзаменах осуществляется в онлайн-режиме. Для участия в экзамене кандидат создает "Личный кабинет" на странице ekabinet.dim.gov.az и, пройдя затем по соответствующей ссылке (http://eservices.dim.gov.az/erizerez/erize/?frm=egov ) на сайте Центра, заполняет форму "Электронного заявления кандидата", после чего подтверждает ее. Лица, не подтвердившие заявление, к экзамену не допускаются.