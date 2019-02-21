В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу майора таможенной службы Аяза Джафаралиева, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в процессе, проведенном под председательством судьи Фикрета Гарибова, обвиняемому был зачитан приговор.

Решением суда Джафаралиеву было назначено условное наказание.

Согласно информации, распространенной Государственным таможенным комитетом, прикрепленный к таможенному посту "Шелковый путь" Бакинского главного таможенного управления старший охранник отряда таможенной охраны "Шимал" Главной таможенной службы охраны, майор таможенной службы Аяз Наджафгулу оглу Джафаралиев во время службы на шестом складе таможенного поста "Шелковый путь" злоупотребил своим служебным положением и для проведения осмотра грузового транспортного средства, перевозившего груз для ООО "S3 Safety", незаконно потребовал у представителя этой компании Рагимова Рашада Ибрагим оглу денежные средства в размере 100 манатов. Рагимов же передал ему эту сумму.

В отношении Джафаралиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.