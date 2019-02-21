В Азербайджане подготовлен первоначальный проект Национальной лесной программы
21 февраля 2019 21:00 237
В Азербайджане вынесен на обсуждение первоначальный проект Национальной лесной программы, подготовленной министерством экологии и природных ресурсов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend.
Директор Департамента по развитию лесов Агагардаш Гарашев сообщил, что подготовка программы преследует целью анализ принципов современного подхода к проведению работы по институциональному и законодательному совершенствованию в области эффективного управлениям лесами, изучение существующего международного опыта в этой сфере.
Программа, которая будет охватывать 2020-2030 годы, сыграет большую роль в устойчивом развитии лесов Азербайджана и подготовке четкого и прогрессивного плана по управлению ими.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!