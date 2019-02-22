Государственный экзаменационный центр объявил прием студентов в средние образовательные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием заявок в средние образовательные учебные заведения будет проведен по интернету 11 марта, передает Day.Az.

Приемный экзамен состоится в два этапа. На первом этапе абитуриентам представят 45 заданий, из них 20 заданий по азербайджанскому (русскому) языку, 10 - по математике и 15 - по иностранному языку. На выполнение заданий дается 3 часа.

На втором этапе представлены 90 заданий по азербайджанскому (русскому) языку , математике и иностранному языку, по 30 с каждого. На выполнение заданий дается 3 часа.

Абитуриенты, не участвовавшие в первом этапе, не допускаются на второй, не участвовавшие во второй этапе - на отбор специальностей. Выпускники этого года не допускаются на отбор специальностей, если не участвовали на каком-то этапе выпускного экзамена.

Результаты приемного (выпускного) экзамена остаются в силе 2 года.

Конкурс проводится на основе общего балла абитуриента, набранного на приемном (выпускном) экзамене.