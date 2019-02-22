Азербайджан запретил этим лицам быть учителями
22 февраля 2019 10:25 154
В Азербайджане лицам, страдающим рядом заболеваний и психических расстройств, будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Перечень 34 заболеваний и психических расстройств отражен в соответствующем Списке Кабмина.
В перечне указаны психические расстройства от приема алкоголя, кокаина, опиоидов, а также шизофрения, бактериологически и гистологически подтвержденный туберкулез дыхательных органов, нарушение сексуальной ориентации, заикание (исключая специальные учебные заведения), патологическая склонность к азартным играм, пиромания, клептомания, деменция во время болезни Альцгеймера, васкулярная деменция и прочие психические расстройства и заболевания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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