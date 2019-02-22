Основными причинами крушения "Боинга" в Перми 14 сентября 2008 года, в ходе которого также погибли граждане Азербайджана, стали конструктивные особенности самолета и низкий уровень подготовки пилотов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал National Geographic.

Расследование показало, что самолёты "Боинг-737" имеют конструктивную особенность, связанную с различной тягой двигателей. Это не является проблемой для опытных экипажей, однако пилоты рейса Aeroflot Nord Flight 821 к таким явно не относились. Командир воздушного судна Родион Медведев и второй пилот Рустем Алавердин до этого полёта всего два раза летали вместе и имели небольшой налёт на самолётах именно этой модели.

Авторы расследования сделали вывод, что, с высокой долей вероятности, командир судна был пьян.

Напомним, что пассажирский самолёт, выполняющий рейс Москва - Пермь потерпел крушение 14 сентября 2008 года ранним утром. На борту было 88 человек, все они погибли.

Жертвами крушения пассажирского самолёта стали не только россияне, но и 21 пассажир - граждане других государств: Азербайджана, Украины, Франции, Германии, США, Швейцарии, Италии, Латвии и Турции.