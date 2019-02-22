Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего с участием автобуса 21 февраля в Сумгайыте. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу Trend в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК Азербайджана.

Напомним, что накануне автобус №30 (Сумгайыт-поселок Г.З. Тагиева) столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.

В результате ДТП 31 пассажир автобуса был госпитализирован.