Возбуждено уголовное дело в связи со страшной аварией в Сумгайыте
22 февраля 2019 11:23 294
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего с участием автобуса 21 февраля в Сумгайыте. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу Trend в правоохранительных органах.
Уголовное дело возбуждено по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК Азербайджана.
Напомним, что накануне автобус №30 (Сумгайыт-поселок Г.З. Тагиева) столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.
В результате ДТП 31 пассажир автобуса был госпитализирован.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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