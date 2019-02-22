До начала апреля 2019 года население Азербайджана достигнет десяти миллионов человек

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам председатель Государственного комитета по статистике Азербайджанп Тахир Будагов в рамках презентации "Поддержка ЕС Государственного комитета по статистике Азербайджана для достижения европейского стандарта" в Баку.

По словам Будагова, эти прогнозы сделаны на основе подсчетов Государственного комитета по статистике.

Отметим, что по данным Государственного комитета по статистике, численность населения Азербайджана по состоянию на первое января 2019 года достигла 9 981 457 человек.

Согласно информации, 52,8 процента от общей численности населения проживает в городах, 47,2 процента - в селах, 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.

Плотность населения - 115 человек на каждый квадратный километр.

На начало текущего года 4,6 процента населения проживает в Нахчыванской АР, 22,8 процента - в Баку, 20,3 процента - в Аранском, 12,9 процентов - в Гянджа-Газахском, 9,4 процента - в Лянкяранском, 30 процентов - в других экономических районах страны.