Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
22 февраля 2019 11:55 84
22 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Румыния может присоединиться к Южному газовому коридору,
- Азербайджан привлекает казахстанские компании к своим энергетическим проектам,
- Страна Огней была представлена на Лос-анджелесском Travel & Adventure Show,
- Израильский кеманчист выступит в Баку т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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