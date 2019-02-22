22 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Румыния может присоединиться к Южному газовому коридору,

Азербайджан привлекает казахстанские компании к своим энергетическим проектам,

Страна Огней была представлена на Лос-анджелесском Travel & Adventure Show,

Израильский кеманчист выступит в Баку т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



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