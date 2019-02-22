Госагентства автомобильных дорог в 2020 году планирует приступить к реконструкции проспекта Нобеля в Баку

Об этом сказал журналистам председатель правления Госагентства Салех Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Мамедова, уже разработан план: "В планы на будущий год будет включена реконструкция проспекта Нобеля и устранение интенсивности транспортного потока. В будущем году запланирована реконструкция проспекта".