В Баку закроют на ремонт один из главных проспектов
22 февраля 2019 12:08 57
Госагентства автомобильных дорог в 2020 году планирует приступить к реконструкции проспекта Нобеля в Баку
Об этом сказал журналистам председатель правления Госагентства Салех Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Мамедова, уже разработан план: "В планы на будущий год будет включена реконструкция проспекта Нобеля и устранение интенсивности транспортного потока. В будущем году запланирована реконструкция проспекта".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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