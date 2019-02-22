Строительство моста через реку Самур на автотрассе Баку-госграница России завершится в текущем году.

Об этом сказал журналистам председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы Госагентства, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются. "Сегодня завершается вторая стадия реконструкция этой дороги, то есть, полная реконструкция и сдача в эксплуатацию 30-километрового участка от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева до поселка Гилязи. Кроме того, будет завершено строительство моста протяженностью 325 метров и шириной 17,5 метров над рекой Самур, и 39-ти километрового участка новой четырехполосной автомобильной дороги от моста в направлении Баку", - отметил Мамедов.