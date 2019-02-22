Стало известно, когда завершится строительство моста между Азербайджаном и Россией
Строительство моста через реку Самур на автотрассе Баку-госграница России завершится в текущем году.
Об этом сказал журналистам председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам главы Госагентства, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются. "Сегодня завершается вторая стадия реконструкция этой дороги, то есть, полная реконструкция и сдача в эксплуатацию 30-километрового участка от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева до поселка Гилязи. Кроме того, будет завершено строительство моста протяженностью 325 метров и шириной 17,5 метров над рекой Самур, и 39-ти километрового участка новой четырехполосной автомобильной дороги от моста в направлении Баку", - отметил Мамедов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку появится новая станция метро
СРОЧНО: В Баку горит автобус - ФОТО
-
21 Фев. 16:35 12 871
-
09:20 6 016
-
21 Фев. 17:00 5 506
-
21 Фев. 15:57 3 874
-
21 Фев. 15:51 3 249