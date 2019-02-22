СРОЧНО: В Баку горит автобус - ФОТО
22 февраля 2019 13:15 486
Баку загорелся следовавший по маршруту пассажирский автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент отмечен на дороге, ведущей от поселка Ходжасан Гарадагского района к торговому центру "Садарак".
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