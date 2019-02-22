В Азербайджане родилась еще одна тройня
22 февраля 2019 16:04 303
В пятницу утром в центральной больнице Гусарского района Азербайджана родилась тройня, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, передает Day.Az.
Вес детей, которых родила жительница села Нугеди-1 Гусарского района 36-летняя Илаха Мирзоева - 2,8 килограмма, 2,7 килограмма и 1,8 килограмма.
Состояние малышей и матери в норме.
Как отметил главный врач больницы Мубариз Зейналов, это вторая тройня, родившаяся в районе за последние несколько лет. В последний раз рождение тройни зафиксировано в декабре 2017 года в семье военнослужащего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!