Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон в сопровождении посла Великобритании в Азербайджане Кэрол Мэри Крофтс и главы представительства British Council в нашей стране Самр Шаха посетила Храм Атешгях и Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" Музейного центра "Ичеришехер", сообщили Trend в пресс-службе Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", передает Day.Az.

Ознакомившись в ходе визита с Археолого-этнографическим музеем, Музеем античных предметов, замком Гала, баронесса Эмма Николсон проявила интерес к интерактивному туру, она также приняла участие в процессе приготовления кутабов, нанесения узора на шекербура, ткания ковров и гончарного ремесла.

Затем баронесса Эмма Николсон была приглашена на чайную церемонию, которая является неотъемлемой частью национальной кухни Азербайджана.