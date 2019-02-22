В Азербайджане возьмутся за сельские дороги
22 февраля 2019 17:21 221
В Азербайджане в этом году будет восстановлено более 1000 километров дорог, которые соединят 600 сел.
Об этом в пятницу сказал журналистам председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Помимо этого, в этом году в Баку будет реализовано 13 проектов. Эти проекты связаны с реконструкцией дорог, соединяющих город Баку с селами и поселками. В этом году в Баку будут построены новые подземные и наземные переходы. Все эти проекты будут реализованы до конца этого года, и затем дороги будут сданы в эксплуатацию", - отметил Мамедов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:37 149
Азербайджан улучшит управление лесами
17:33 262