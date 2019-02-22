В Азербайджане планируется модернизировать систему управления лесами и национальную лесоводческую систему. Об этом сказал завсектором Департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Садиг Салманов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Салманова, в ходе разработки целей и стратегических приоритетов новой Национальной лесной программы за основу было взято девять критериев, применяемых в мире по устойчивому использованию лесов.

Салманов отметил, что Национальная программа предусматривает десятилетний срок, охватывающий 2020-2030 годы. Программа будет осуществляться в два этапа - по пять лет каждый.