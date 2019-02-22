В Баку найдена ручная граната F-1.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), в службу 102 МВД Азербайджана поступила информация о взрывном устройстве, обнаруженном по адресу г.Баку, Хатаинский район, ул.Неаполя, 22, передает Day.Az.

Незамедлительно в указанное место прибыли сотрудники МВД и МЧС, был проведен осмотр территории. В результате проведенных работ была обнаружена ручная граната F-1 (без детонатора). Оперативники провели сыскные работы в радиусе найденной взрывчатки.

Были изучены 500 кв.м наземной территории и 20 кв.м подземной территории, других взрывных устройств и предметов не обнаружилось.