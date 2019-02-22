Заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов встретился с победительницей прошедшего в Тегеране международного турнира по каратэ Захрой Салманлы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, поздравив З.Салманлы с победой, И.Исмаилов выразил юной спортсменке признательность за героизм, проявленный при защите азербайджанского флага, передает Day.Az.

Замминистра пожелал ей успехов в дальнейших соревнованиях и учебе и вручил награду и диплом.

Отметим, что Захра Салманлы выразила протест против вывешивания азербайджанского флага под армянским на спортивном соревновании в Иране. Она заявила, что не примет участия в турнире, если место флага Азербайджана не будет изменено.

По ее настоянию флаг Азербайджана перевесили на другое место. Затем юная каратистка обыграла соперниц и завоевала золотую медаль.