У Академии Госкомтаможни Азербайджана будет новое здание
Для Академии Государственного таможенного комитета Азербайджана будет построено новое здание. Об этом сказал начальник академии Гулу Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, с 2009 года число специальностей на ступени бакалавриата было уменьшено с 700 до 140, среди которых была и специальность "Таможенное дело".
Начальник Академии напомнил, что с тех пор прием на указанную специальность был приостановлен: "После данного решения Кабинета министров распоряжением Президента Азербайджана была создана Академия, которая начала функционировать в 2014 году".
Новрузов подчеркнул, что специальность "Таможенное дело" все еще не внесена в список специальностей: "В связи с этим Государственный таможенный комитет обратился в соответствующие структуры. Надеемся, что они конструктивно отнесутся к этому. Подготавливаемые сегодня специалисты в таможенной сфере в корне отличаются от кадров, которые готовились до 2009 года".
В заключение начальник академии сказал, что для учебного заведения будет построено новое здание: "Государственный таможенный комитет пообещал, что в ближайший год обеспечит академию новым зданием".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!