Для Академии Государственного таможенного комитета Азербайджана будет построено новое здание. Об этом сказал начальник академии Гулу Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с 2009 года число специальностей на ступени бакалавриата было уменьшено с 700 до 140, среди которых была и специальность "Таможенное дело".

Начальник Академии напомнил, что с тех пор прием на указанную специальность был приостановлен: "После данного решения Кабинета министров распоряжением Президента Азербайджана была создана Академия, которая начала функционировать в 2014 году".

Новрузов подчеркнул, что специальность "Таможенное дело" все еще не внесена в список специальностей: "В связи с этим Государственный таможенный комитет обратился в соответствующие структуры. Надеемся, что они конструктивно отнесутся к этому. Подготавливаемые сегодня специалисты в таможенной сфере в корне отличаются от кадров, которые готовились до 2009 года".

В заключение начальник академии сказал, что для учебного заведения будет построено новое здание: "Государственный таможенный комитет пообещал, что в ближайший год обеспечит академию новым зданием".