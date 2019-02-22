При технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ( FAO) ведется работа над новой Национальной лесной программой Азербайджана, и уже разработан первоначальный проект.

Об этом в пятницу сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, охрана лесов, их более эффективное управление и развитие лесного сектора являются одним из основных приоритетов министерства.

Ибрагимова добавила, что вышуказанная программа разрабатывается для более системного и комплексного проведения работ в данной сфере. Новая программа, которая рассчитана на 2020-2030 годы, является дорожной картой для будущих работ министерства в системе лесоводства.

Было отмечено, что общий лесной фонд Азербайджана составляет 1 миллион 213 тысяч гектаров, что составляет в общей сложности 14 процентов территории страны, а участки, покрытые лесом, составляют 12 процентов.

Ибрагимова считает, принятие Национальной лесной программы станет началом нового этапа в лесном секторе.