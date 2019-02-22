В Азербайджане предусматривается сдача предпринимателям в долгосрочную аренду пригодных для посева земель лесного фонда, чтобы они могли разбить на них фруктовые сады.

Об этом в пятницу сказал заведующий сектором департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Садиг Салманов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в связи с этим министерство подготовило пакет предложений, который будет представлен предпринимателям. В пакете предложений указаны условия для выращивания растений в регионах, состав почвы, рельеф, схема посева и даются рекомендации о том, какие виды деревьев можно сажать. Предпринимателям лишь будет предложено вложить инвестиции для посадки фруктовых садов на этих территориях.

Заведующий сектором сказал, что в Азербайджане фруктовые сады будут разбиты на открытых лесных участках, площадью в 21 тысячу гектаров. Салманов отметил, что работа по разбитию сельскохозяйственных садов началась с 2017 года, и уже разбиты сады площадью пять тысяч гектаров

Салманов сказал, что до 2021 года в лесных хозяйствах Азербайджана планируется расширить территории, на которых будут разбиты фруктовые сады.