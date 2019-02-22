Несмотря на то, что Азербайджан является малолесной страной, он богат своим биоразнообразием.

Об этом в пятницу сказал заместитель начальника по сектору лесоводства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Европейской экономической комиссии Акрам Язычы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане имеется более 450 видов деревьев и кустарниковых растений, 70 из которых являются эндемическими.

Язычы также сказал, что в разработке Национального лесного плана за основу берется международный опыт.

"Мы как FAO оказываем поддержку в разработке национальной лесной программы в более 85 странах мира. Для охраны, развития и постоянного использования лесов необходимо было разработать эту программу. Несмотря на то, что Азербайджане является малолесной, он очень богат своим биоразнообразием", - отметил Язычы.

По его словам, принятие данной программы сыграет важную роль в еще большем повышении интереса молодежи к этой сфере.