В Комплексе Дворца Ширваншахов Музейного центра "Ичеришехер" состоялось открытие выставки средневековых орудий пыток, которые использовались в судебных процессах против еретиков и ведьм в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект реализован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ART Accademia s.r.l. (Италия-Россия).

В экспозиции представлено около 70 приспособлений, специально придуманных для того, чтобы доставлять боль и вырывать признания жертв. Это была очень распространенная практика в период средневековой Инквизиции, который продлился около 500 лет.

На открытии директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова отметила, презентация выставки "Инквизиция - орудия пыток Средневековья" не случайно проходит в архитектурном ансамбле Ичеришехер - резиденции тысячелетней государственности Ширваншахов, ведь это именно то место, навевающее посетителям раздумья о непростой жизни наших предков и сравнения истории Востока и Запада.

Содержание выставки достаточно драматичное и наполнено деталями суровой действительности Средневековья. Экспозиция, предложенная посетителям, имеет основное намерение заставить задуматься - ведь буквально каждый экспонат здесь вызывает не только ужас и негодование, но и чувство сострадания. Среди жутковатых орудий смерти - "Нюрнбергская дева", "Молитвенный крест", "Вилка еретика", "Растягивающее ложе", "Испанская лошадь", "Стул ведьмы", "Кресло допроса", "Коленопреклонение", дыба, различные маски, инструменты, рубашки покаяния и т.д.. На литографиях же запечатлены методы борьбы католической церкви с еретиками, которые обвиняли их в пособничестве дьяволу и под пыткой добивались признания. Жертвами инквизиции были мыслители и ученые - Галилео Галилей, Джордано Бруно, Ян Гус, Николай Коперник и другие.

Создатель коллекции Пьер Луиджи Канови отметил, что идея выставки сугубо гуманистическая - обличить любое насилие вне зависимости от идейного обоснования его применения. Проект по реконструкции и демонстрации средневековых орудий пыток возник в 1983 году. С тех пор коллекция, постоянное место расположение которой в Милане, объехала десятки европейских городов. В работе над экспонатами участвовали около 30 человек. Одни вели научный поиск и восстанавливали облик орудий, другие воплощали полученные сведения в дереве и железе.

Выставка продлится до конца августа 2019 года. Режим работы: с 10.00 до 18.00 без выходных.