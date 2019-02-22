В Азербайджане в целях более эффективного использования лесных ресурсов началась работа по ограждению территорий лесного фонда, куда могут пробраться скот и люди.

Об этом в пятницу сказал заведующий сектором департамента по развитию лесов министерства экологии и природных ресурсов Садиг Салманов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, работа по ограждению осуществлена в Губинском, Загатальском, Гедабекском, Гахском и других горных районах. Данная работа продолжится на территории протяженностью в 200 километров.

"Тропы, ведущие к летним пастбищам скота, в основном проходят через территории лесного фонда. Поэтому планируется оградить с обеих сторон эти тропы, чтобы скот не смог заходить в эти места. Целью данных мероприятий является предотвращение уничтожения естественных ростков на этих территориях и ускорение их развития", - сказал Салманов.

Салманов добавил, что для охраны лесных ресурсов на территориях лесного фонда установлено пять камер. В течение этого года в лесах планируется установить еще 15 камер. Работа в этом направлении продолжится и в будущем.