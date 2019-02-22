Завершен ремонт на одной из станций бакинского метро
Станция бакинского метро "Бакмил" в ближайшее время будет полностью сдана в эксплуатацию.
Об этом в пятницу в эксклюзивном интервью Trend сказал главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Османов сказал, что станция "Бакмил", являющаяся единственной наземной станцией метро, ранее ни играла столь большую роль в пассажироперевозках, но в данный момент ее значение сильно возросло.
"Это связано с тем, что теперь вокруг станции открылось множество рабочих мест, действуют управления и организации. Пол на первом этаже станции был ниже асфальтового покрытия дороги на 60 сантиметров, что создавало большие проблемы. В связи с тем, что наземная станция была открытой, во время дождей станция затоплялась водой, и это невозможно было предотвратить. Также устарели конструкции, окна, двери, внешние элементы станции и так далее. Во время ремонта вход-выход на станцию были частично ограничены, в определенные часы пассажиры не могли пользоваться услугами станции", - отметил Османов.
Османов добавил, что работа на станции, которая теперь соответствует требованиям современных технологий, уже завершена, и в настоящее время на территории станции идет работа по озеленению.
Главный инженер подчеркнул, что вся коммуникация на станции, и ее техническое оснащение были реконструированы.
"Если раньше платформа станции была открытой, то теперь она стала полузакрытой. Были обеспечены безопасность и комфорт пассажиров, на станции установлены современные сидения. До конца февраля станция будет полностью сдана в эксплуатацию пассажиров", - сказал Османов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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