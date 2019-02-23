В Казахстане начались мероприятия в связи 80 летним юбилеем известного казахского писателя Сабита Досанова, сообщает Trend, передает Day.Az .

С этой целью указом президента Нурсултана Назарбаева создана правительственная комиссия во главе с премьер министром республики Бакытджаном Сагынтаевым, и выделены средства в размере одного миллиона долларов. Юбилейные мероприятия также пройдут и в России, Франции, Турции, Узбекистане, Азербайджане и Кыргызстане.

В Азербайджане мероприятия начались изданием книги Сабита Досанова "Когда выли волки". Книгу на азербайджанский язык перевели Эльчин Гусеинбейли и Эльхан Зал Караханлы. Это вторая книга казахского писателя, изданная в Азербайджане.

Сабит Досанов один из самых известных казахских писателей. Его произведения издавались во многих странах мира. Он является лауреатом государственной премии Республики Казахстан, лауреатом международных премий им. М.Шолохова, С.Есенина, Ч.Айтматова, В.Пикуля, Международной премии имени Махмуда Кашгари "За особые заслуги перед тюркским миром", лауреатом Всероссийской премии им. А.Дельвига, Заслуженным деятелем РК, академиком Академии Российской литературы, академиком Российской Академии педагогических и социальных наук.

Профессор Сабит Досанов также является председателем комиссии по вручению награды Международной премии имени Махмуда Кашгари.