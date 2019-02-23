Движение транспорта на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе Баку 23 февраля будет частично ограничено.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Причиной ограничения движения является обновление дорожной разметки на проспекте.