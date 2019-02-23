В Баку закроют один из важных проспектов
23 февраля 2019 10:08 354
Движение транспорта на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе Баку 23 февраля будет частично ограничено.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Причиной ограничения движения является обновление дорожной разметки на проспекте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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