В Азербайджане создадут современную лабораторию
23 февраля 2019 10:17 239
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует создать современную семеноводческую лабораторию. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал завсектором департамента развития лесов минэкологии Садиг Салманов.
По его словам, также планируется создание саженцевого хозяйства с закрытой корневой системой. Одной из мер в сфере лесного хозяйства станет и закупка современной техники.
Салманов отметил, что осуществление этих и ряда других мер поспособствует устойчивому использованию лесных ресурсов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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