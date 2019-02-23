Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует создать современную семеноводческую лабораторию. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал завсектором департамента развития лесов минэкологии Садиг Салманов.

По его словам, также планируется создание саженцевого хозяйства с закрытой корневой системой. Одной из мер в сфере лесного хозяйства станет и закупка современной техники.

Салманов отметил, что осуществление этих и ряда других мер поспособствует устойчивому использованию лесных ресурсов.