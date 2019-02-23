В Баку пропали три члена одной семьи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в Сураханском районе Баку.

Сообщается, что Багирова Разия Фахреддин гызы 1995 года рождения и ее дети Багирова Мовлана Эльвин гызы 2015 года рождения и Багиров Саджад Эльвин оглы 20 февраля вместе вышли из дома и больше не возвращались.

По факту ведется расследование.