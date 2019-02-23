В Баку пропала молодая мать с детьми
23 февраля 2019 10:31 373
В Баку пропали три члена одной семьи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в Сураханском районе Баку.
Сообщается, что Багирова Разия Фахреддин гызы 1995 года рождения и ее дети Багирова Мовлана Эльвин гызы 2015 года рождения и Багиров Саджад Эльвин оглы 20 февраля вместе вышли из дома и больше не возвращались.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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