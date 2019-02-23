Известный азербайджанский циркач Узеир Новрузов выступил в Китае на Празднике фонарей, вновь удивив жителей Поднебесной своим бесстрашием.



Побив в Китае мировой рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса, Новрузов обрел большую популярность среди жителей страны, поэтому его вновь пригласили показать свое мастерство.



Как сообщил Sputnik Азербайджан сам циркач, в этот раз он выступил на втором крупном китайском телевизионном канале Hunan TV. Его пригласили продемонстрировать один из своих номеров на Празднике фонарей, знаменующем собой окончание Китайского нового года, передает Day.Az.



"Я с удовольствием выступил в Китае вновь. Больше всего мне понравилось во время выступления то, что ведущий необычным образом представил меня, отметив, что я из Азербайджана. Я продемонстрировал свой новый номер, который очень понравился всем зрителям", - отметил Новрузов.

Он вновь поразил китайцев своим бесстрашием. Циркач не намерен останавливаться на достигнутом и всегда готов к новым экспериментам.



Узеир Новрузов родился в Гяндже, но вырос в России, а потом переехал жить в США. Он выступает в цирке в образе легендарного Чарли Чаплина, поэтому его часто сравнивают с ним.



В Китае Новрузов побил мировой рекорд, поднявшись на шестиметровую лестницу и простояв на ней восемь минут. За этот номер его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесcа. На данный момент циркач живет в Америке вместе с семьей, выступает в различных цирковых представлениях и на шоу талантов, в которые его приглашают. Сейчас он входит в число участников шоу талантов America's Got Talent: The Champions ("Америка ищет таланты: Чемпионы").

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

