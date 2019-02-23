Азербайджан упростит жизнь туристов в лесах
23 февраля 2019 11:26 275
В Азербайджане в рамках мероприятий, проводимых в целях эффективного использования лесных ресурсов, будут организованы соответствующие тропы для передвижения туристов в лесах и определены места для их отдыха.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал заведующий сектором департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Садиг Салманов.
Салманов сказал, что туристический потенциал лесного фонда в Азербайджана является обширным, и подчеркнул, что есть перспективы для развития горного туризма.
По его словам, в Гусарском, Губинском, Гекгельском, Шекинском, Гахском, Гедабекском и Дашкесанском районах уже имеются туристические маршруты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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