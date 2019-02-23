Сегодня - дата, отмечавшаяся в прежние годы по всему Союзу как день Советской армии и неформальный "международный мужской день". Советской армии как и СССР нет уже тридцать лет, но и сегодня многие представители мужского населения нашей республики считают 23 февраля своим праздником и ожидают поздравлений. Аргумент следующий: если у женщин есть 8 марта, то и у них должно быть 23 февраля.

Если проводить аналогии, то у азербайджанских мужчин есть свой праздник - 26 июня, День Национальной армии. Гораздо правильнее было бы считать мужским днем именно эту дату. Кроме того, 23 февраля никогда не был "международным мужским днем" в отличие от 8 марта.

Нужно также учесть, что в истории Азербайджана роль Советской (Красной) армии довольно негативна. Это и события начала прошлого века, и кровавый ввод войск 20 января 1990 года в Баку. Сомнительно, что в независимом Азербайджане такая дата уместна.

А вы как думаете?