Протест против размещения флага Азербайджана под флагом Армении на международном соревновании по каратэ в Иране исходил из любви к своей Родине и флагу. Об этом, как передает Day.Az, в субботу сказала Trend учащаяся пятого класса полной средней школы номер 95 при Управлении образования по городу Баку Захра Салманлы.

По словам Салманлы, когда она увидела, что флаг Азербайджана размещен под флагом Армении, она сказала об этом своей бабушке, с которой приехала в Иран. Затем вместе с членами команды она обратилась к организаторам турнира.

"Я первая увидела, что флаг был размещен таким образом. Меня поддержали и мои товарищи по команде Ульвира и Эльназ. Мы вместе подошли к организаторам и сказали, что если место расположения флага не будет изменено, мы откажемся от участия в турнире. Организаторы с уважением отнеслись к нашим словам, сказали, что это произошло по ошибке, и они данную ошибку устранят", - сказала Салманлы.

Отец Захры - Мирхабиб Салманлы отметил, что гордится поступком своей дочери, и это ее действие не является для него необычным.

"Считаю, что каждый азербайджанец, любящий свою Родину, поступил бы аналогичным образом. Такое внимание Захры, которой десять лет, к нашему флагу демонстрирует то, что наши дети, азербайджанские дети растут в любви к своей Родине. Мы гордимся этим", - сказал отец Захры.

Напомним, что учащаяся пятого класса полной средней школы номер 95 при Управлении образования по городу Баку Захра Салманлы во время международного турнира по каратэ в Иране выразила протест против размещения флага Азербайджана под флагом Армении. Она сказала, что в случае, если организаторы не поменяют место флага Азербайджана, она не примет участия в соревновании. В итоге флаг Азербайджана был вывешен в ином, более подходящем месте.

Захра Салманлы, победившая соперника из Армении с абсолютным преимуществом, получила золотую медаль, одержав верх на всеми своими соперниками.